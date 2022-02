Polícia Militar vai atuar em terminais de ônibus em Manaus

Manaus/AM - Monitoramento, filmagens e a presença de policiais à paisana, foram discutidos pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), ao firmar uma parceria com o Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), para oferecer segurança aos passageiros e nos terminais de ônibus da cidade. A reunião aconteceu na sede do CPM, na Praça 14 de Janeiro, zona Sul.

“Com a orientação do prefeito David Almeida alinhamos essa parceria com a Polícia Militar, para não só realizar a operação Presença, como também abordagens de suspeitos que circulam nos terminais e já foram identificados, por meio do Setor de Inteligência da PM e dos fiscais de transportes”, informou o vice-presidente de Transportes do IMMU, Alexandre Frederico.

Durante a reunião ficou decidido que, além da presença de policiais à paisana realizando o monitoramento, a Polícia Militar disponibilizará uma viatura fixa para apoio dentro dos terminais.

Segundo Alexandre Frederico, os terminais e plataformas de ônibus estão sendo monitorados por câmeras de segurança que foram instaladas pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

“Todos os terminais de ônibus possuem câmeras de monitoramento e vamos passar o link de acesso para o Setor de Inteligência da PM, para que seja realizada a vigilância dos ônibus, prevenindo ilícitos no local”, concluiu Alexandre.

Outra garantia de segurança nos coletivos será a continuidade das abordagens nos ônibus realizadas pela PM, em pontos fixos nos principais corredores viários e dentro dos bairros. As blitze estão direcionadas às linhas que possuem histórico de roubos e locais usados como fuga pelos infratores.