Polícia divulga imagens de suspeitos envolvidos em ataques em Manaus

De acordo com a polícia, a dupla é alvo da operação ‘Coalizão pelo Bem’, deflagrada na sexta-feira (18), que cumpriu mandados de busca e apreensão em nome de pessoas ligadas aos atos criminosos. Durante a ação policial, ocorrida no Amazonas e no Rio de Janeiro, cinco indivíduos foram presos, porém Felipe e Rafael não foram encontrados.

Manaus/AM - Felipe Lima Machado Monteiro, de 28 anos, e Rafael Rodrigues de Oliveira, de 36 anos, são suspeitos de envolvimento nos ataques ocorridos em Manaus e coordenados por uma organização criminosa, na madrugada do dia 6 de junho deste ano, é o que aponta a Polícia Civil do Amazonas após divulgar a imagem da dupla.

