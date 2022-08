Polícia contém manifestantes durante reintegração de posse em Manaus

Enquanto os objetos eram colocados na rua, vários policiais fizeram uma barreira com escudos anti-tumulto, e um dos agentes atirou com uma bala de borracha para dispersar as pessoas. Ninguém ficou ferido.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que a população estava desmontando os barracos que estavam no terreno particular, e em protesto contra a reintegração, eles bloquearam a rua para atear fogo em móveis e madeiras.

Manaus/AM - Policiais militares da Rocam contiveram manifestantes durante uma reintegração de posse em um terreno particular entre a avenida Chaves e a Travessa 2, no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.