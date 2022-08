Podemos oficializa candidatura de Henrique Oliveira ao governo do Amazonas

Henrique Oliveira tem 61 anos e é formado em economia e engenharia. Ele já foi eleito vereador de Manaus em 2008 e posteriormente assumiu cargo na Câmara Federal. Em 2014 ele foi eleito vice-governador do Amazonas na chapa com o ex-governador José Melo.

Manaus/AM - O Podemos oficializou a candidatura do ex-vice-governador Henrique Oliveira ao governo do Amazonas. A vice será a ex-deputada estadual Vera Castelo Branco. Os nomes foram confirmados durante convenção nesta sexta-feira (5).

