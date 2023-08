PL institui Licença Menstrual para mulheres com endometriose em Manaus

“É um projeto com uma relevância enorme, anteriormente tivemos a oportunidade, em uma audiência pública, de ouvir mulheres que sofrem com endometriose e falaram da dificuldade social que elas têm. Nós estamos legislando para salvaguardar esses empregos e deixar essas mulheres mais seguras em seus ambientes de trabalho”, destacou Caio André.

De acordo com a propositura, a mulher com laudo de endometriose poderá se afastar do trabalho por até três dias por mês, durante o período menstrual, podendo ser exigida a compensação das horas não trabalhadas.

Manaus/AM - Entrou em deliberação nesta segunda-feira (7), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o Projeto de Lei de autoria do presidente da Casa Legislativa, Caio André (Podemos), que institui na capital a Licença Menstrual para mulheres servidoras públicas com endometriose.

