PF explica como funcionava esquema de câmbio ilegal operado por doleiro em Manaus

“As operações eram realizadas para pessoas que não residem no locais onde a empresa funciona, nem nas suas correspondentes cambiais, assim como venda de moeda em valores quebrados diferentes de 0,5, que é muito incomum. Então, a partir daí, diante desse relatório e do pedido da Polícia Federal, foi determinada a suspensão das atividades dessa casa de câmbio e de 38 correspondentes cambiais, pelo prazo de 180 dias, até que seja apurada a participação da forma como foram realizadas essas condutas criminosas”, finaliza o delegado.

As investigações sobre o caso começaram em 2022, depois que o acusado tentou embarcar em um voo de Manaus para São Paulo com R$ 150 mil escondidos em uma mala. O dinheiro estava encoberto por revistas e papéis carbono, possivelmente como forma de esconder o conteúdo quando a mala passasse pelo raio-X.

No decorrer das apurações, a PF descobriu ainda que o doleiro possui várias contas no exterior e em paraísos fiscais.

“Ele também realizava operações de dólar cabo, que é uma espécie de evasão de divisas em que a pessoa promove a entrada ou saída de valores sem o conhecimento dos órgãos de fiscalização e do Banco Central. Esse tipo de conduta, é normalmente procurada por pessoas que possuem domicílio fiscal no Brasil, possuem dinheiro em contas e precisam fazer a saída desses valores sem que tenham o pagamento de impostos. Normalmente isso está atrelado a dinheiro de origem ilícita. Essa pessoa procura o doleiro, esse doleiro age como um intermediário e por meio de sua rede de contatos, consegue fazer a saída desses valores para outros países”, enfatiza João Carlos.

Segundo o delegado João Carlos Uchoa, o suspeito usava a empresa dele, “Amazônia Câmbio”, que funciona no Edifício Antônio Simões, no Centro de Manaus, para operar em duas modalidades: câmbio paralelo e dólar-cabo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.