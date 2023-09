PF e MPT deflagram operação contra trabalho escravo em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) deflagraram uma operação contra o trabalho escravo em Manaus no final de semana. A ação faz parte da Operação Nacional Resgate III, que investiga casos de trabalho forçado em todo o país.

