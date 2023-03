PF e forças de segurança se impõem nas ruas de Manaus para evitar possível ataque de criminosos

Como o ataque no Rio Grande do Norte é coordenado por facção criminosa, há a possibilidade de que os atentados ocorram em outros estados. Com isso, as forças de segurança do Amazonas já estão em alerta e nas ruas para evitar os atos de vandalismo.

Manaus/AM - Viaturas da Polícia Federal foram vistas paradas na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, na noite dessa sexta-feira (17), mas não se trata de uma operação mas uma imposição de força para evitar possíveis ataques de criminosos nas ruas da cidade assim como ocorre no Rio Grande do Norte.

