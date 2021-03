PF deflagra mega operação e prende narcotraficantes em Manaus

Os cumprimentos das ordens judiciais ocorrem nas cidades de Manaus, Castanhal (PA), Vilhena (RO), bem como em Pinheiro (MA). Participaram da ação 160 servidores da Polícia Federal e 4 investigadores da Polícia Civil do Maranhão - PCMA, os quais auxiliaram nas buscas com a utilização de dois cães farejadores.

A Polícia Federal cumpre no total, nestes estados, 26 mandados de busca e apreensão e 22 mandados de prisão. Além das prisões e buscas, a operação teve como objetivo a descapitalização das organizações criminosas com o sequestro de bens e valores. Os envolvidos, caso condenados, podem ser condenados até 47 anos de reclusão.

A investigação conduzida pela Polícia Federal teve início em 2017, e foi possível identificar e qualificar dezenas de envolvidos que constituíram, no mínimo, 3 associações criminosas com atuação nos estados do Amazonas, Rondônia, Pará e Maranhão.

