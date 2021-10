Pessoas que trabalharão no jogo do Brasil em Manaus, fazem teste de covid-19

Manaus/AM - Cerca de mil pessoas que trabalharão a partida de futebol entre Brasil e Uruguai, em Manaus na próxima quinta-feira (14), fizeram testagem e Covid-19 nesta terça-feira (12). O Estado tem realizado todos os protocolos sanitários para a partida, que contará com público de 14 mil pessoas

O atendimento iniciado às 9h e segue até às 16h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. A testagem continua amanhã (13/10), no mesmo horário e local.

O jogo de quinta-feira (14/10) entre Brasil e Uruguai, na Arena da Amazônia, marca um momento histórico. Esta será a primeira vez que uma partida contará com público desde o início das medidas restritivas, adotadas para o controle da disseminação do coronavírus. O Governo do Amazonas tem atuado para garantir a proteção sanitária de todos os envolvidos no evento com a realização de testes, checagem da carteira de vacinação, além do uso de máscara e álcool em gel, fundamentais neste momento de retomada das atividades esportivas.