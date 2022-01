Pessoas que tiveram contato com infectada da Ômicron em Manaus são monitoradas

Manaus/AM - Os cinco contactantes da paciente de 27 anos, cuja infecção pela variante Ômicron, do novo Coronavírus, foi confirmada na última terça-feira (4), estão sendo monitoradas pelo Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz-Amazônia). Além dessas, o serviço de telemonitoramento da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue em contato com 99 notificados nas barreiras sanitárias montadas no aeroporto, porto e rodoviária, nos seis primeiros dias de 2022, e as pessoas próximas a elas, que estão sendo identificadas para que sejam monitoradas. “O telemonitoramento é mais uma iniciativa para dar um direcionamento profissional, a partir de uma equipe multidisciplinar de saúde, às pessoas que se encontram em situação de cuidado doméstico, e, como tal, presta uma contribuição valiosa à nossa luta contra o vírus. Hoje, por exemplo, estamos acompanhando remotamente uma criança de 10 anos, que foi notificada, e seus contactantes, que são pai, mãe e irmão”, informou a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe. A equipe do telemonitoramento é formada por médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas, além de bióloga, assistente social, fisioterapeuta e pessoal de apoio administrativo, todos treinados a partir do Programa de Educação Continuada, desenvolvido dentro do próprio sistema.

