Pesquisadora dá dicas para consumo de hortaliças não convencionais

O uso de plantas como Caruru ou Major João-Gomes (Talinum paniculatum), a Onze-horas (Portulaca grandiflora) e a Beldroega (Portulaca oleracea), que estão entre as Hortaliças Não Convencionais (HNC’s) utilizadas no preparo de receitas por comunidades na Amazônia e algumas do México, foi tema de uma live do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) nesta quinta-feira (28).

Evento teve transmissão pelo canal do Inpa no Youtube/INPAdaAmazonia, está disponível para quem quer aproveitar e aprender mais sobre o uso e os benefícios dessas hortaliças.

As hortaliças não convencionais, consideradas um subgrupo das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), são todas as verduras e os legumes locais ou regionais que não são comumente encontrados nas gôndolas de supermercados de outras regiões, mas fazem parte da alimentação e culinária regional. É mais comum encontra-las em feiras de pequenos agricultores e nas hortas das comunidades rurais.

A apresentação, que teve como tema “Hortaliças Não Convencionais: experiências na Amazônia brasileira e no México”, foi da doutoranda em Ecologia Tropical na Universidad Veracruzana (México) e egressa em Ecologia do Inpa, a agrônoma Thelma Pontes.

Na palestra, Thelma apresentou experiências de cultivo das HNC’s, algumas já divulgadas em publicações científicas, a partir de estudos no Brasil e no México. Também apresentou técnicas de preparo das HNC’s e os aspectos culturais presentes no resgate dos saberes originais.

O trabalho colaborativo realizado pela pesquisadora já resultou em um ensaio em coautoria com sete mulheres cafeicultoras (disponível em: http://cadernos.aba-agroecologia.org.br/cadernos/article/download/6594/4824), no qual apontam seis princípios para a soberania alimentar e relatam a importância do sistema de troca, da coleta de alimentos silvestres e do cuidado com a saúde integral (física, mental, emocional e espiritual) para alcançar e fortalecer a soberania alimentar em seu território. “Levo sempre todos os ensinamentos das minhas vivencias na Amazônia, porque foi onde me reencontrei, revalorando e ressignificando as verduras que minhas avós e minha mãe plantavam e cozinhavam na minha infância”, pondera.

Outro projeto em que uma cientista brasileira esteve colaborando, o Cozinha CoLaboratório, uma parceria entre várias instituições internacionais que desenvolve projetos relacionados às HNC´s e contou com a colaboração da doutora Irene Cardoso, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais.

Nos dez anos em que esteve na Amazônia, Thelma Pontes concluiu o Mestrado em Ecologia no Inpa e atuou em projeto de extensão que resultaram em duas cartilhas disponíveis no endereço eletrônico Hortaliças não convencionais: como cultivar e Hortaliças não convencionais: sugestões de preparo e composição nutricional.