Permissionários de galerias e shopping de Manaus ganham cestas natalinas

Manaus/AM - Foram distribuídas, nesta sexta-feira (24), cestas natalinas para 800 permissionários das Galerias Espírito Santo e Remédios, no centro de Manaus, e do Shopping Phelippe Daou, na zona Leste. A ação foi para incentivar os permissionários dos três centros de compras, no momento em que atravessam uma pandemia e buscam se recuperar economicamente. Os permissionários comemoraram o presente e afirmam que a ceia de Natal vai ser mais completa. As galerias Espirito Santo e Remédios e o Shopping Phelippe Daou, estão com uma promoção especial neste fim de ano. A cada R$ 25 em compras o cliente recebe um cupom, preenche e concorre a vários prêmios. O primeiro sorteio da promoção acontece no dia 26 de dezembro e o segundo, no dia 7 de janeiro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.