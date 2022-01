Pedestre é atropelado ao tentar atravessar avenida de Manaus

Manaus/AM - Um pedestre ainda não identificado sofreu um grave acidente na noite deste sábado (8), na Avenida Mário Ypiranga, do bairro do Adrianópolis, em Manaus. Informações preliminares dão conta de que o homem teria tentado atravessar a avenida fora da faixa, quando foi atropelado por um motociclista que também caiu na pista. Ambos foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o estado de saúde não foi divulgado. As responsabilidades do acidente estão sendo apuradas.

