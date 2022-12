‘Pedalando por Manaus’ movimenta mais de 300 ciclistas

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus das federações de ciclismo, realizou na última quinta-feira (29), a terceira edição do passeio de faixa liberada “Pedalando por Manaus”, a última do ano de 2022.

Mais de 300 ciclistas participaram da atividade, que partiu do Velódromo Municipal e seguiu o itinerário pelas avenidas São Jorge, Constantino Nery, Lóris Cordovil, Belmiro Vianez e Pedro Teixeira, com destino final na Ponta Negra.

Iniciado em agosto deste ano, o “Pedalando por Manaus” foi criado com a missão de conscientizar os condutores sobre a necessidade do respeito e o compartilhamento da via com os ciclistas, a fim de proporcionar segurança a todos.

Somando as outras duas edições, o número estimado é de mais de 1.600 participantes. As ações tiveram o acompanhamento integral do IMMU.

Além do papel de conscientização, o passeio serviu para promover uma confraternização entre os ciclistas comuns e os componentes dos grupos. No destino final, aqueles que completaram o percurso puderam participar de sorteios de brindes e prêmios, como reconhecimento.

“Fundamental termos ações como essa para educar a todos que compõem o nosso trânsito, do ciclista ao motorista. A prefeitura tem nos ajudado a manter um trânsito seguro e de paz para todos”, disse o ciclista Ricardo Rebelo.

Com a boa resposta do público de duas rodas nas três primeiras edições, a manutenção e as melhorias no passeio “Pedalando por Manaus” serão uma das prioridades da FME em 2023.