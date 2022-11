‘Pedala Tour’ reúne mais de 1,6 mil ciclistas em Manaus

Os participantes concorreram a duas bicicletas e receberam, também, um kit que contém camiseta, squeeze, “sacochila”, boné e um livreto com informações sobre educação no trânsito.

Como parte da programação, uma aula coletiva de alongamento foi realizada no início do passeio. E para garantir a segurança de todos, além da interdição e sinalização das vias e avenidas do percurso, a organização contou com uma equipe de ciclistas guias para acompanhar o grupo, garantindo uma atividade tranquila para toda a família.

Manaus/AM - Cerca de 1,6 mil ciclistas participaram, neste domingo (06), da 1ª edição do “Pedala Tour”, passeio ciclístico que percorreu um trajeto de 10 quilômetros, no calçadão da Ponta Negra, na avenida Coronel Teixeira, zona Oeste de Manaus.

