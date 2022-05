PC identifica envolvidos em roubo de caminhão com combustíveis e mira empresários em Manaus

Manaus/AM – A polícia deu detalhes da operação que prendeu nessa quinta-feira (5), Carlos Felipe da Silva Leite, 25, e Robson Deodato da Silva, 26, e identificou outros suspeitos de roubarem um caminhão com uma carga de gasolina avaliada em R$ 200 mil no bairro Distrito Industrial, na zona Leste.

No dia do crime, eles aguardaram a saída do veículo de um posto no local e por volta das 20h40, interceptaram o caminhão, renderam o motorista e levaram a vítima e o transporte com 25 mil litros de gasolina e etanol.

O condutor só foi liberado quase 3 horas depois em outro bairro na rua Dez de Julho, no Centro. O caminhão foi achado posteriormente no bairro Aparecida, já sem a carga.

O delegado Adriano Félix, responsável pelas prisões, conta que o primeiro a ser identificado foi Carlos. O homem usou um carro alugado para cometer o crime no dia 24 de março.

“No primeiro momento nós conseguimos identificar apenas o Carlos, tendo em vista que ele usava um Ford Ka alugado. Com a tecnologia nós conseguimos chegar nessa placa (...) Os outros três indivíduos envolvidos, a gente não tinha conhecimento de quem eram, mas a partir do depoimento do Carlos nós já sabemos”.

O delegado conta que um o homem deu detalhes da identidade dos comparsas e especificou o papel de cada um deles no crime: “Quem rendeu foram o Fabiano e o Pedro Vitor, que estavam armados com pistolas, o Carlos foi o responsável por dirigir o Ford Ka e entrar na frente do caminhão fazendo com que ele parasse. E o Robson Deodato, que liberamos ontem porque não tinha mandado de prisão em aberto, era o piloto da moto”, detalha.

Toda a ação foi filmada e mostra que além do carro Ford Ka, uma motocicleta e outro carro modelo Gol seguiram o caminhão após o roubo, até que o combustível fosse retirado do mesmo.

A polícia acredita que a carga foi vendida para empresários do ramo e afirma que a equipe de investigadores trabalha para identificá-los. Eles podem responder por receptação.

Adriano disse ainda que a polícia já pediu a prisão dos demais envolvidos, inclusive do homem liberado ontem que estava em usava uma motocicleta com placa fria no dia do crime.

Um deles, identificado como Pedro Vitor, já tem passagem na polícia pelo crime de roubo de carga.