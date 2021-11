PC-AM realiza capacitação de servidores para atendimentos pré-hospitalares

O investigador de polícia Fabiano Barroso, coordenador da CCTD, informou que o curso foi ministrado pelos instrutores Rodrigo Peixoto e Antônio Clemilton, ambos do Grupo Especial de Resgate e Assalto (Fera). “Todas as vagas foram preenchidas pelos servidores, sendo a maioria delas por investigadores, que cumpriram de forma prática tudo o que foi passado pelos profissionais”, disse ele.

O curso aconteceu no auditório José Elcy Barroso Braga, nas dependências da Delegacia Geral (DG), localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Ao todo, foram ofertadas 25 vagas com carga horária de 16h e certificado incluso.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Comissão de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento (CCTD), realizou ao longo de quinta-feira (18) e sexta-feira (19), o curso de APH Em Combate - Protocolo Marc1, com o objetivo de capacitar os servidores para realizar atendimentos pré-hospitalares.

