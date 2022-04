Pastor faz campanha para Silas Câmara durante culto em Manaus: '50 mil votos'

Conforme a Lei 9.504/97, é proibida a propaganda em templos religiosos no Brasil, e, também, a resolução do TSE impede propaganda eleitoral no período da pré-campanha. O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM) solicitou que o Ministério Público Eleitoral (MPE) investigue o caso.

O pastor e vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas, Moisés Melo, fez campanha durante um culto no último sábado (23) para pedir votos dos fiéis para o deputado federal Silas Câmara (Republicanos), para o irmão dele, o coronel Dan Câmara, e para Joelson Silva, pré-candidato à Assembleia Legislativa.

