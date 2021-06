Pastor da Assembleia de Deus morre vítima da Covid-19 em Manaus

No início do mês, o pastor havia perdido sua esposa para a doença. “É com imenso pesar que informamos o falecimento do nosso querido e amado Pr. Mário Moura. Oremos pelos filhos Müller e Adna, para que o Espírito Santo em sua infinita graça venha conforta-los", comunicou a página da igreja.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.