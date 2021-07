Passeio do Mindu é revitalizado por detentos do Amazonas

Foram três meses de trabalho executado por um grupo de 60 apenados. Com a missão de dar uma cara nova ao espaço público, eles realizaram vários serviços no local: roçagem, podagem, pintura, serralheria, limpeza, restauração de bancos, calçadas, meio-fio, gradil, quadra poliesportiva, espaço para cães e outros.

O evento contou com uma apresentação musical da banda Revitalizar, formada por internos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que estão em busca da reinserção, como destaca o vocalista, Thiago Victor.

O passeio do Mindu, localizado na Zona Centro-Sul da cidade, foi entregue no final da tarde desta quarta-feira (07). A revitalização do ponto de lazer e prática esportiva teve a mão de obra de integrantes do programa de ressocialização desenvolvido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Trabalhando a Liberdade.

