Passarela da Av. Ephigênio Sales será entregue no aniversário de Manaus

Manaus/AM - A passarela a avenida Ephigênio Salles deve ser entregue na próxima terça-feira, 24, no aniversário de Manaus. Nesta quinta-feira (18), a Seminf faz a pintura e moldura das portas de acesso dos elevadores em granito.

Uma outra frente prossegue com os trabalhos de 1,2 mil metros de alargamento, para a criação de uma terceira faixa que inicia na Recife até a Via Láctea.

Segundo a prefeitura, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) prosseguem com a obra de alargamento da avenida, e a previsão de conclusão dos trabalhos é de 45 dias.



O projeto visa pôr um fim no gargalo do trânsito na área. A obra já está 70% executada. De acordo com o corpo técnico da Seminf, durante os trabalhos na avenida, foi identificada a deficiência de uma rede de drenagem antiga, com estrutura de 700 metros, que não possui tubulação armada.

Por isso, o secretário de Obras Renato Junior teve de mobilizar as equipes para a recuperação. Ele ainda anunciou que, além dessa intervenção, uma outra deve ocorrer na avenida para desafogar o trânsito na Rotatória do Coroado, abaixo do complexo viário Gilberto Mestrinho.