Parque Estadual Sumaúma tem programação gratuita neste sábado em Manaus

Para as crianças, haverá diversas brincadeiras com corrida de saco, cabo de guerra, leitura de histórias, pintura facial, caça aos doces e sorteio de brindes. Os mais jovens aproveitarão uma programação com grafite, roda de rima, dança urbana, K-pop e skate. Para idosos, o evento oferecerá dança de zumba e sorteio de bingo.

Manaus/AM - O Parque Estadual Sumaúma está com programação gratuita, neste sábado (18), incluindo dança de zumba, grafite, roda de rima, caça aos doces que faz parte do projeto “Sumaúma Colorido”, que acontece das 9h às 12h.

