Parceria visa aumentar oferta de cursos profissionalizantes em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), fechou parceria nesta semana com o Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida Chispim (Iemac), para oferta de cursos de qualificação profissional, como parte das ações voltadas ao Mês do Trabalhador, em maio.

O edital será divulgado na próxima semana e tem como objetivo promover conhecimento na área profissional, direcionada aos trabalhadores de Manaus, por meio do programa Qualificar é o Caminho Certo Para Empregar. A iniciativa tem como missão, disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico, cujo propósito é disponibilizar capacitação profissional à população, para assim, as pessoas terem mais chance e oportunidade de serem inseridas ou recolocadas no mercado de trabalho.

Além de ser fundamental para a entrada no mercado de trabalho e para exercer funções específicas, o nível de qualificação profissional é um diferencial para a carreira do cidadão, frente a outros profissionais. Ter uma qualificação é também estar atualizado sobre o mercado e preparado para diversas situações.

“A parceria com o Iemac com certeza será um sucesso, um parceiro de ouro, pois os cursos são de excelência, e só quem tem a ganhar com isso é a população, que tanto precisa”, pontuou a diretora de Qualificação Profissional da Semtepi, Rayana Pinho.

Com o atual nível de competitividade do mercado de trabalho, ter uma qualificação profissional é indispensável para conquistar uma vaga em diferentes áreas de atuação, visto que para a maioria das oportunidades é exigido como pré-requisito, cursos técnicos, de especialização, superior, dentre tantos outros.

A Semtepi, como órgão público, exerce um importante papel na vida dos cidadãos, que estão em busca de emprego. Em alusão ao Mês do Trabalhador, a secretaria lança em maio mais um edital com cursos que farão todo o diferencial no currículo dos participantes. Cerca de 180 vagas serão ofertadas, distribuídas entre os cursos de soldador, eletrodo revestido, facilities (Profissional de limpeza, conservação e manutenção) e Excel avançado.