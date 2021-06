Parcela do ISS Autônomo vence nesta quarta em Manaus

Caso o contribuinte não tenha em mãos suas guias de pagamento, as mesmas poderão ser impressas diretamente no portal de serviços Manaus Atende (http://manausatende.manaus.am.gov.br). Para mais informações o cidadão poderá discar 156, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h.

O pagamento do tributo dentro do prazo de vencimento evita a incidência de juros da ordem de 0,33% ao dia, mais a multa de 1% sobre o valor de lançamento.

