Paralisação do Transporte Alternativo é cancelada em Manaus

Manaus/AM - Trabalhadores do Transporte Alternativo, mais conhecidos como “Amarelinho”, cancelaram a paralisação do serviço que havia sido anunciada para as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (13), no bairro Jorge Teixeira.

Segundo informações repassadas à imprensa, a suspensão ocorreu porque representantes da categoria foram convidados a participar de uma reunião com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

O motivo da greve, segundo os trabalhadores, é a falta de repasse dos valores dos passes livres estudantil e dos vales transporte. Os representantes dos Alternativos alegam que há três meses não recebem o acordado.

O Sinetram, em contrapartida, afirma que os pagamentos estão em dias e marcou uma reunião com a categoria. Até lá, a paralisação está suspensa.