Para comemorar aniversário da cidade, prefeitura inaugura creche em Manaus

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, inaugura às 10h deste sábado (3), a creche municipal Professora Maristela Martins Rebouças, localizada na avenida Fernão Dias Paes Leme, s/nº, bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade. A nova unidade de ensino possui capacidade para 162 crianças, de 1 a 3 anos.

No total, a nova estrutura conta com nove salas de aula para atender 12 turmas, sendo maternal I e II, em período integral, e o maternal III, nos turnos matutino e vespertino. Vale destacar que as unidades educacionais do município seguem fechadas, em razão da pandemia do novo coronavírus.

O terceiro dia do mês marca também a terceira inauguração seguida, feita pela Prefeitura de Manaus, dentro da programação de aniversário de 351 anos da capital amazonense, que contará com ampla agenda de entrega de obras e outras atividades simbólicas. A tradicional festa de aniversário da cidade foi suspensa por conta da pandemia de Covid-19.