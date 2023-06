Pane é reparada e linhas telefônicas do CCC são restabelecidas em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus informou que as linhas da Central 199 da Defesa Civil, 153 da Guarda Municipal, 118 do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e 0800 092 11 88 do Trânsito voltaram a funcionar normalmente na tarde desta quinta-feira (8).



A operadora Oi, responsável pelos serviços de telefonia que atendem ao CCC, conseguiu sanar as falhas e restabelecer o sistema, que haviam sido identificadas anteriormente.



As equipes de plantão da Prefeitura de Manaus seguem em operação para atender as demandas da população, 24 horas.