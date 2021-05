Palestra sobre relações interpessoais oferece 30 vagas em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta nesta sexta-feira (7), 30 vagas para uma palestra sobre Relações Interpessoais, ação que faz parte da programação do Mês do Trabalhador. Os interessados devem acessar o link disponível em semtepi.manaus.am.gov.br e realizar a inscrição no Google Classroom, de 14h as 17h.

Ministrada pela psicóloga Mariana Santos da Silva, a palestra acontece na próxima segunda-feira (10), às 9h, no Sine Manaus, localizado na avenida Constantino Nery, nº 1272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul.

“No mês de maio, mês em que se comemora o Dia do Trabalhador, a Semtepi e o Sine Manaus realizarão diversos serviços para os trabalhadores nos dois postos do Sine Manaus, entre eles estão cursos, palestras, testes vocacionais e análises comportamentais lançados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai, e o Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida Chispim, o Iemac.