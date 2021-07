Pais de crianças atropeladas fazem feijoada para custear tratamento em Manaus

Manaus/AM - Na última quinta-feira (1), três crianças foram atropeladas na rua Adaílson Lopes, do bairro do Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus, duas delas, com idades de 5 e 8 anos, sofreram fraturas e familiares decidiram realizar uma feijoada para ajudar no tratamento.

Uma das vítimas, a menina de 5 anos, quebrou o pé; já a de 8 anos, teve as duas pernas quebradas e já passou por cirurgias, no entanto, a família teme que ela venha a perder o movimento dos membros.

Diante da enfermidade, foi decidido criar uma feijoada beneficente, e o lucro será destinado a medicamentos e auxílio no tratamento das vítimas.

O evento irá acontecer neste domingo (4), na Rua Adailson Lopes, casa 75, no mesmo bairro onde ocorreu o acidente. os interessados podem entrar em contato com a organização da feijoada pelo número 99448-1626. Para quem não puder ir, e desejar a ajudar as crianças, as famílias disponibilizaram o Pix 596.513.502-53 (CPF), para receber as doações.