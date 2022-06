Pai e filha mortos em acidente com carreta são sepultados em Manaus

Ane e Marivaldo morreram depois de serem atingidos por uma carreta na Avenida das Torres. O pai tinha ido buscar a estudante de Direito na Ufam e os dois voltavam para casa no momento do acidente.

Um buzinaço também foi feito pela avenida do Turismo no momento em que os amigos e parentes chegavam para prestar o último adeus.

O enterro aconteceu no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, na zona Oeste, e foi marcado por forte comoção.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.