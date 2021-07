Pagamento do quinto lote do ‘Auxílio Aluguel Cheia' será liberado nesta quarta-feira

Manaus/AM - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), libera, nesta quarta-feira (28), o pagamento do quinto lote do “Auxílio Aluguel – Cheia 2021”, para 222 famílias atingidas pela subida das águas do rio Negro. A lista com os nomes dos beneficiários pode ser consultada no endereço eletrônico semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao, clicando no ícone “Lista Auxílio Aluguel – Cheia 2021 – 5º Lote”.

Cada família terá direito a duas parcelas do benefício, no valor de R$ 300, que será pago por meio da conta social digital Caixa Tem. O beneficiário não precisa se dirigir às agências da Caixa Econômica, bastando consultar a conta pelo aplicativo.

Ao todo, já são 3.684 famílias que receberam o Auxílio Aluguel – Cheia 2021. Mais de 3,7 mil famílias foram cadastradas em 15 bairros da capital e em comunidades rurais dos rios Negro e Amazonas. O pagamento do sexto e último lote de beneficiários do Auxílio Aluguel – Cheia 2021, está previsto para ser liberado em agosto.