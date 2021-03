Pagamento do Auxílio Manauara é adiado por problemas no sistema da Caixa

Manaus/AM - Um problema técnico no sistema da Caixa Econômica Federal (CEF), na manhã desta sexta-feira (12), impossibilitou o pagamento a 7.530 beneficiários do “Auxílio Manauara” que não possuem conta no operador bancário e deveriam receber o benefício nessa data. Por meio de nota, a Caixa informou comunicou o problema à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e disse que a nova data de pagamento será na próxima terça-feira (16).

Conforme a Caixa Econômica, um problema técnico no sistema da operadora provocou falha no processamento do arquivo com os dados dos beneficiários, impedindo que as contas fossem abertas. Ainda de acordo com o documento, o problema já foi solucionado e as novas contas já estão sendo processadas, sendo o trabalho concluído até a próxima segunda-feira (15).

“Estamos fazendo os pagamentos dos beneficiários do Auxílio Manauara que já tinham o “Caixa Tem” desde o dia 5 de março, de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento. Das 40 mil famílias beneficiadas, apenas 7.530 não tinham conta, e a Caixa Econômica precisou abrir as contas digitais. Recebemos o comunicado e eles afirmaram que o problema já foi resolvido, garantindo o pagamento na próxima terça-feira”, afirmou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Próximos pagamentos

Seguindo o cronograma, a segunda parcela do “Auxílio Manauara” será paga nas seguintes datas:

24/03 (quarta-feira) – janeiro e fevereiro

25/03 (quinta-feira) – março e abril

26/03 (sexta-feira) – maio e junho

29/03 (segunda-feira) – julho e agosto

30/03 (terça-feira) – setembro e outubro

31/03 (quarta-feira) – novembro e dezembro

As datas de pagamento das próximas parcelas do “Auxílio Manauara” poderão ser consultadas em https://auxilio.manaus.am.gov.br/ e também no aplicativo do programa.