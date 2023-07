Padaria de Manaus vai indenizar cliente que encontrou unha humana em lanche

A padaria Pão e Companhia foi condenada pelo O juiz Jorsenildo Dourado do Nascimento, do 18º Juizado Especial Cível de Manaus , a indenizar em R$4 mil reais uma consumidora que ingeriu alimento e encontrou um pedaço de unha humana. A cliente teria ido à padaria para comprar um lanche e ir comendo a caminho do trabalho, escolheu dois pães que estavam na prateleira do estabelecimento, pediu para esquentar e embalar para a viagem. Ao morder o pão, sentiu algo duro machucar sua gengiva e cuspiu um pedaço de unha humana.

