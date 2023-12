Pacientes denunciam longa espera para cateterismo em Hospital de Manaus

Manaus/AM - Pacientes que aguardam procedimento de cateterismo há meses no Hospital Francisca Mendes, na zona norte, denunciam o descaso com a situação. Segundo eles, o hospital afirma que a máquina que realiza o procedimento já está disponível, mas falta material necessário para realizá-lo.

Gadara Teixeira Fonseca, está com a filha Gabriela Fonseca, de 2 anos e 8 meses, internada, no aguardo do exame há mais de dois meses.

A criança tem atresia pulmonar, uma cardiopatia congênita rara, que compromete a circulação do sangue para os pulmões. A doença é altamente perigosa.

“E estamos aqui no Hospital Francisca Mendes, internadas há dois meses, pouco mais de dois meses. Acontece que primeiro era a máquina de cateterismo que estava quebrada. E agora, estão dizendo que a máquina está pronta, só que não tem material. (...) É uma vergonha um hospital desse porte, com tantos médicos especializados, com tantos médicos excelentes aqui dentro, e a gente está passando por isso que nós estamos passando agora”.

Ela afirma que já procurou o Ministério Público e outros órgãos competentes, mas o problema não foi resolvido. Assim como Gadara, outros pacientes estão na mesma situação e pedem uma solução. O Hospital Francisca Mendes é referência em tratamento de pacientes cardíacos no Amazonas e recebeu novos aparelhos para a realização de cateterismo recentemente.