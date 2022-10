Pabllo Vittar cai do palco durante show em Manaus; Vídeo

Apesar do susto, Pabllo só teve um leve arranhão no braço. “Nada, sou forte. Eu comecei a rir”, brincou ao explicar a situação para os fãs. Vittar retornou a capital após 3 anos e fez um lindo show para os amazonenses. A cantora, inclusive, foi até a galera durante o show.

Nas imagens, compartilhadas no Twitter, a cantora se aproximava da plateia ao cantar o hit “Amor de Que” quando pisou em falso e caiu do palco.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.