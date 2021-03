Ouvidor do TCE-AM vai participar do Ouvidoria Day no Espírito Santo

Manaus/AM - O ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, participará, na próxima terça-feira (16), das 9h às 11h30, do “Ouvidoria Day”, promovido pela Corte de Contas do Espírito Santo. O encontro 100% virtual será transmitido através do site www.tcees.tc.br/ECPaovivo.

O conselheiro do TCE-AM falará sobre “Os desafios para uma Ouvidoria eficiente” com base nas experiências da Ouvidoria da Corte de Contas do Amazonas, especialmente durante a pandemia da Covid-19.

“A Ouvidoria do TCE-AM se tornou referência para as ouvidorias do País pelo excelente e eficiente trabalho que vem sendo realizado, conduzido pelo conselheiro Érico Desterro. Com a nossa Ouvidoria, temos canais diretos com a população e, certamente, estamos mais próximos da sociedade”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

O evento, em comemoração ao Dia do Ouvidor, destaca a importância das ouvidorias como instrumento de controle social e sua contribuição para o fortalecimento da democracia, por meio da participação social.

“Muito me alegra saber que as Ouvidorias ao redor do Brasil têm contribuído para a transparência e eficiência dos Tribunais de Contas, e o tema do qual falarei vai, de certa forma, evidenciar a importância de manter-nos competentes para bem servir os interesses da sociedade”, ressaltou o conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Érico Desterro.

Programação

A programação terá inicio às 9h com abertura pelo presidente do TCE-ES, conselheiro Rodrigo Flávio Chamoun, seguido por uma série de palestras relacionadas à relevância das Ouvidorias.

Na palestra inaugural do evento, o ouvidor-geral da União, Valmir Gomes Dias, abordará o tema “Lei Geral de Proteção de Dados e Ouvidorias”. Em seguida será a vez do ouvidor do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro tratar da importância da eficiência das Ouvidorias.

Logo após o conselheiro-ouvidor do TCE-ES, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, falará sobre “Ouvidoria como Instrumento de Gestão no Pós-pandemia”, seguido pelo ouvidor do TCE-PR, Patrick Machado, com o tema “Ouvidoria Proativa e a Humanização no Atendimento”.

Por fim a assessora da Ouvidoria do TCE-RO, Ana Lúcia da Silva, abordará “A Relevância da Criação e Implementação de Ouvidorias Municipais”, seguida pela última palestra do evento: "Importância das Ouvidorias para o Controle Social da Administração Pública", conduzida pelo conselheiro do TCE-RN e presidente do Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do IRB, Antônio Gilberto de Oliveira Jales.

Inscrições

Com emissão de certificado a todos os participantes, as inscrições para o “Ouvidoria Day” já estão abertas e podem ser feitas através do www.tcees.tc.br/escola.