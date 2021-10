Outubro Rosa: Evento 'Apenas um Toque' emocionou pacientes de oncologia em Manaus

Um dos pontos altos do evento, foi a homenagem do psicólogo de oncologia, dr Clóvis Coelho, que raspou o cabelo em apoio a todas as mulheres em tratamento contra o câncer. O gesto emocionou o público presente.

Manaus/AM - Distribuição de mudas e blusas, apresentação dos bumbás de Parintins e discursos emocionantes marcaram o evento “Apenas um Toque” na noite do último sábado (9) em Manaus. O ação foi uma iniciativa de pacientes de oncologia no Amazonas, em alusão a Campanha Outubro Rosa.

