Orquestras do Liceu encantam público com ‘Musicais Inesquecíveis’

“Foi muito emocionante. No início, foi aquela coisa mais calma, com os musicais da Broadway, depois chegou às músicas da Disney e, aí sim, pegou mais na nostalgia. ‘Rei Leão’, ‘Aladim’ lembraram muito a minha infância e me fizeram relembrar momentos de criança. Junto com essa orquestra maravilhosa, foi lindo”, elogiou Moacir.

Manaus/AM - Para os alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro que compõem a Orquestra Jovem e o Coral Infantojuvenil, a noite de quarta-feira (16) foi de realização pessoal e de colocar o aprendizado em prática. Para o público que compareceu ao Teatro Amazonas, a noite foi de deleite com a apresentação de canções inesquecíveis de grandes musicais.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.