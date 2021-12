Orla da Ponta Negra terá horário diferenciado neste Réveillon, confira

Manaus/AM - Mesmo com o cancelamento das festas de réveillon da Prefeitura de Manaus, incluindo o show pirotécnico na praia da Ponta Negra, na zona oeste, o acesso ao Complexo será liberado até às 22h desta sexta-feira (31). O acesso à praia e ao anfiteatro será encerrado às 18h. Já o calçadão onde ainda estão o presépio e a árvore de natal, além dos quiosques, funcionarão até às 22h. O subcoordenador do complexo da Ponta Negra, Cesar Freitas, contou ao Portal do Holanda que esses horários de encerramento são necessários por conta do cancelamento da programação da Prefeitura de Manaus. "Infelizmente não teremos atração de novo esse ano, então por questão de segurança, é bom todos estarem em casa com suas famílias durante a virada ", ressaltou Freitas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.