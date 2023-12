Orçamento de R$ 9 bilhões para Prefeitura de Manaus será votado nesta quinta

Manaus/AM - A votação do Projeto de Lei (PL) que institui a Lei Orçamentária Anual (LOA) de R$ 9,088 bilhões para o exercício de 2024 da Prefeitura de Manaus começa a ser votada, nesta quinta-feira (14), na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A discussão das emendas apresentadas pelos parlamentares e a votação podem se estender até a sexta-feira (15/12), em uma nova Sessão Extraordinária no plenário da Casa Legislativa.

A matéria, que teve os pareceres da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento (CEFEO) aprovados no dia 27 de novembro, agora retorna para a discussão das emendas apresentadas pelos parlamentares.

Para esta projeção foram levados em consideração os parâmetros estabelecidos no último Boletim Focus, publicado em 30 de junho deste ano, que apontam um crescimento de 1,28% do Produto Interno Bruto (PIB) e a expectativa da inflação (IPCA) de 3,92%.

Dos R$ 9,088 bilhões previstos na LOA 2024, a Prefeitura detalha que R$ 2,347 bilhões deverão ser aplicados em ações e projetos voltados para a área da educação. Este é o maior orçamento do Executivo Municipal e representa mais de 26% do total de recursos previstos.

Já a segunda maior fatia do orçamento municipal do próximo ano é para a área da saúde, com R$ 1,491 bilhão, correspondentes a 16% do orçamento. Em seguida estão os projetos e ações na área do urbanismo, que somam R$ 648 milhões, montante que, segundo o projeto, equivale a 7% do orçamento.