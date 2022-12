Operação Sucata remove veículos abandonados em avenida de Manaus

Neste ano, já foram realizadas 24 operações Sucata, retirando das ruas veículos abandonados que eram usados como lixeira ou esconderijo de bandidos. Esses veículos atrapalham o fluxo da via e podem causar acidentes, prejudicando a população. Dias antes da operação, agentes do IMMU percorrem toda a extensão da via solicitando aos proprietários que façam a retirada dos veículos, dando um prazo de 48 horas para que a rua e calçadas sejam desobstruídas.

A ação tem o objetivo de organizar as vias da cidade e gerar mais segurança, coibindo irregularidades como estacionar veículos velhos nas calçadas, impedindo a passagem do pedestre.

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realiza nesta segunda-feira (19), a Operação Sucata a partir das 10h, no igarapé do Passarinho, bairro Monte das Oliveiras, na zona norte.

