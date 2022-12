'Operação Natal' intensifica fiscalização no Centro, shoppings e áreas comerciais em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), iniciou nesta segunda-feira (5), a “Operação Natal”, que vai coordenar fluxo de veículos no centro comercial, imediações de shopping centers e áreas comerciais em bairros da capital.

Aproximadamente 60 agentes de trânsito irão atuar no centro comercial, com o objetivo de otimizar vagas do estacionamento rotativo e proibir o estacionamento irregular na região. Pontos de táxis e o serviço e transporte coletivo também serão fiscalizados.



Além das ações no Centro, haverá reforço no efetivo diário de fiscalização com a presença de agentes distribuídos nas demais áreas comerciais da cidade, como a avenida J, bairro Alvorada; avenida Francisco Queiroz, no Manoa; rua do Comércio, no Parque 10, avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, e nos shopping centers de todas as zonas.



Os agentes vão monitorar o trânsito em postos fixos, em motos e viaturas para controlar a circulação de veículos e pedestres para evitar acidentes.