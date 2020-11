Operação Lei Seca: 79 bares foram fechados em Manaus

Manaus/AM - Na véspera da eleição do segundo turno, setenta e nove bares e restaurantes foram fechados em todas as zonas da cidade na operação 'Lei Seca', deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas. A ação iniciou às 21h de ontem (28) e se estendeu até 2h deste domingo (29).

A ação buscou fiscalizar as restrições da venda e consumo de bebidas alcoólicas, decretadas pela portaria conjunta nº 859/2020 do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), no âmbito do segundo turno da eleição municipal de Manaus.

Segundo o delegado-geral adjunto, cerca de 35 viaturas e mais de 90 policiais civis participaram da ação policial. “Traçamos uma estratégia e mobilizamos as nossas equipes com intuito de efetuarmos diligências em bares, lanchonetes e locais públicos da capital para cumprir a portaria conjunta da ‘Lei Seca’, que proíbe a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas das 22h deste sábado até as 18h de domingo”, explicou Soares.

No decorrer da operação, apesar de terem sido fechados 79 estabelecimentos que estavam descumprindo o decreto, não houve maiores incidentes e, por isso, nenhum Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado. As zonas norte e leste foram as que tiveram maior incidência de bares em funcionamento, segundo informou o diretor do DPM.

Base para procedimentos eleitorais – Neste domingo, todos os 30 Distritos Integrados de Polícia (DIPs) irão funcionar das 7h às 17h, e assim como no 1º turno do pleito, a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), localizada nas dependências da Delegacia Geral (DG), bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, será a base de atendimento para procedimentos eleitorais, de crimes de menor potencial ofensivo e registros de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO).

Após encaminhamento à DERCC, a autoridade policial irá determinar a lavratura do TCO, com a liberação do autor em seguida, desde que este assuma o compromisso de comparecer ao juiz eleitoral. Todas as prisões em flagrante delito de crimes eleitorais serão encaminhadas para a Polícia Federal (PF).