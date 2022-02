Operação flagra micro-ônibus circulando com pneus carecas em Manaus

O diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, explicou que as operações de fiscalização serão estendidas a outras zonas da cidade e visam melhorar os serviços de transporte à população.

Durante a fiscalização, os servidores verificaram a documentação dos veículos de transporte, as condições físicas e de segurança dos micro-ônibus e outros modais sob responsabilidade do IMMU, além disso, na ocasião, foram retiradas calotas de pneus de uso irregular no transporte público.

Fiscais de transporte, agentes de trânsito e servidores do setor de Vistoria do IMMU, abordaram 68 veículos, o que resultou em uma autuação por pneus carecas e duas motocicletas removidas por estarem fazendo transporte irregular de passageiros.

