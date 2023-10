Operação flagra 30 crianças em situação de trabalho infantil em Manaus

Manaus/AM – Uma operação de abordagem social a famílias que ficam pelos semáforos das principais vias da zona Centro-Sul da capital foi realizada, nesta sexta-feira (13), durante a "Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantojuvenil nas Ruas de Manaus" realizada por agentes da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Realizada um dia após as celebrações do Dia das Crianças, a ação identificou, ao todo, 15 famílias e 30 crianças em situação de trabalho infantojuvenil, que receberam atendimento socioassistencial in loco e encaminhamentos a outros serviços necessários para a garantia de seus direitos.

"Infelizmente, muitas famílias em estado de vulnerabilidade social enxergam no Dia das Crianças uma oportunidade de estar nas ruas para buscar brinquedos e outros atrativos. São em dias atípicos assim, como também ocorre no Natal, por exemplo, que identificamos números alarmantes de famílias nas ruas com seus filhos, o que nos traz até aqui para conversarmos um pouco e entendermos melhor a realidade dessas pessoas, de forma a tentar sanar suas principais demandas", explicou a gerente de Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) da Semasc, Geszimar da Silva.

Com mais de 20 secretarias e órgãos envolvidos, o trabalho foi iniciado em fevereiro desse ano e não tem data para terminar.