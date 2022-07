Operação Enxurrada: Servidor da Funasa tem celular apreendido pela PF em Manaus

Apesar disso, a Funasa garante que o servidor não é suspeito e sim testemunha no caso e que a instituição está colaborando com as investigações.

Conforme a própria Funasa, o funcionário atuou como fiscal do contrato e foi o responsável por receber os galões de água que seriam distribuídos entre municípios do estado.

Manaus/AM – Um servidor da Funasa teve o aparelho celular apreendido pela Polícia Federal durante a Operação enxurrada, que investiga o desvio de verba pública no órgão por meio de um contrato de fornecimento de água no Amazonas.

