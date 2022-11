Operação Copa do Mundo do Catar, do Procon, vai fiscalizar comércios em Manaus

Manaus/AM - Estabelecimentos que estão comercializando produtos ligados à Copa do Mundo na capital, serão fiscalizados pelo Procon a partir da próxima segunda-feira (21), em uma ação intitulada Operação Copa do Mundo do Catar.

Serão fiscalizadas televisões, bebidas, petiscos, carnes, bandeiras, vuvuzelas, apitos, roupas alusivas à Copa, entre outros. As fiscalizações serão feitas juntamente com a campanha da Black Friday.

Com a ação, o Procon-AM objetiva fazer com que o consumidor obtenha todas as informações a que tem direito, de forma prévia e adequada. Da mesma forma, visa assegurar que ele possa optar por adquirir com segurança esses produtos, sem abusos ou propagandas enganosas, evitando riscos na aquisição de produtos vencidos ou com a presença de algum alergênico que não esteja informado na embalagem dos produtos.



A fiscalização também irá aferir a presença de outras informações obrigatórias, como a origem, a composição, prazo de validade, preço, além de verificar outras obrigações que os estabelecimentos têm perante os consumidores.



Para formalizar uma reclamação ou uma denúncia, os consumidores precisam informar o estabelecimento, o produto e a irregularidade. Denúncias podem ser feitas pelos os números 0800 092 1512, (92) 3215-4009 e (92) 3215-4012; o e-mail [email protected]