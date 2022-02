Operação Carga Pesada autua 8 caminhões por irregularidades em Manaus

Manaus/AM- A operação Carga Pesada, deflagrada nesta quarta-feira (16), flagrou oito caminhões circulando em horários não permitidos na avenida Mário Ypiranga Monteiro, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

No momento das abordagens, um motorista que estava transitando com a Autorização Especial de Tráfego (AET) vencida, teve o documento recolhido e o veículo autuado. A circulação de caminhões nessas áreas, fora do horário estabelecido, será permitida pelo IMMU somente para circulação provisória e em casos excepcionais com a emissão do documento de autorização.

Os veículos com até 16 toneladas podem circular das 6h às 9h. Já os caminhões com até oito toneladas podem circular das 9h às 20h. A Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC) inclui, além da Mário Ypiranga, as avenidas Constantino Nery, Djalma Batista, Maceió, Umberto Calderaro e trechos de mais dez ruas do Centro da cidade.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar em veículos com dimensões ou cargas superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização é infração grave, equivalente a cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com multa no valor de R$ 195,23 e retenção do veículo.

Os proprietários dos caminhões autuados devem solicitar o documento no setor de Atendimento do IMMU. Os argumentos apresentados serão analisados pela diretoria de Engenharia, que poderá acatar ou não o pedido.