Ônibus Itinerante do Sinetram oferta emissão gratuita do PassaFácil em Manaus

Além desse, outros serviços como emissão de 2ª via de RG, cadastro de empregos, carteira digital de trabalho, inscrições para cursos profissionalizantes, corte de cabelo e outros estarão disponíveis no evento. Ao todo serão disponibilizados mais de 100 tipos de facilidades para a população.

Manaus/AM - O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) estará presente em edição do projeto “Câmara Cidadã”, que acontecerá no Centro de Convivência da Família – Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, nesta quarta e quinta-feira (14 e 15 de setembro), das 7h às 17h. Na ação serão oferecidos diversos serviços gratuitos para a população, dentre eles, a emissão de Cartão PassaFácil estudantil e comum, primeiras e demais vias.

